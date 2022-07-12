Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Вануату

04:26
Фото: depositphotos/vchalup2
Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован у побережья Республики Вануату. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.
Отмечается, что эпицентр располагался в 70 километрах от острова Эфате, на котором проживают более 65 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 51 километра.
Как уточняется, информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Афганистане. Эпицентр располагался в 42 километрах к юго-западу от города Хост. Очаг залегал на глубине 30 километров.
До этого подземные толчки магнитудой 3,2 зафиксировали в Амурской области. Эпицентр находился рядом с трассой Байкало-Амурской магистрали в бассейне реки Хани на границе с Якутией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: