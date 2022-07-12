Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Вануату

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Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован у побережья Республики Вануату. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.

Отмечается, что эпицентр располагался в 70 километрах от острова Эфате, на котором проживают более 65 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 51 километра.

Как уточняется, информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Афганистане. Эпицентр располагался в 42 километрах к юго-западу от города Хост. Очаг залегал на глубине 30 километров.

До этого подземные толчки магнитудой 3,2 зафиксировали в Амурской области. Эпицентр находился рядом с трассой Байкало-Амурской магистрали в бассейне реки Хани на границе с Якутией.