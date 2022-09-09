Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Сахалина

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У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую геофизическую службу Российской академии наук.

Подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 9 сентября, в 20:01 по местному времени (12:01 по московскому времени). По данным сейсмологов, их эпицентр находился в Охотском море в 96 километрах к северу от населенного пункта Москальво в северной части острова.

"Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров", – заявила руководитель сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Она отметила, что жители Охинского района Сахалина могли ощутить подземные толчки силой до 3 баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали в Иркутской области утром 30 августа. По данным специалистов, эпицентр находился в 16 километрах от населенного пункта Большое Голоустное, в акватории озера Байкал. Толчки ощущались в Иркутске, а также в Иркутском и Шелеховском районах.