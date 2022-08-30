Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали в Иркутской области

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В Иркутской области утром во вторник, 30 августа, зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, эпицентр находился в 16 километрах от населенного пункта Большое Голоустное, в акватории озера Байкал.

"Сейсмособытие ощущалось в городе Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах – до 3 баллов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших и разрушениях нет. Все социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

В начале июня в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 8,4 балла. В городах региона ощущалось до 5 баллов. Подземный толчок зафиксировали в акватории Байкала.

Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 5,5 произошел у восточного побережья Камчатки. Эпицентр располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров.