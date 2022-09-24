Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла

На Северных Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла. Серое облако поднялось почти на 4 километра над уровнем моря. Местные жители уже привыкли к такому впечатляющему зрелищу: вулкан извергается достаточно часто.

Дымовой шлейф от выброса распространился в радиусе пяти километров в восточном направлении. Как сообщили в МЧС, угрозы для населения нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

