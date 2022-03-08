В Гватемале эвакуировали около 150 человек из деревень в районе вулкана Фуэго

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Около 150 человек эвакуированы из деревень в районе вулкана Фуэго в Гватемале из-за всплеска его активности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Специалисты из Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, предупреждают, что в ближайшее время извержение может резко усилиться. Вулкан Фуэго в понедельник, 7 марта, произвел несколько мощных выбросов пирокластических потоков, сопровождавшихся излиянием лавы.

Ранее на индонезийском острове Суматра произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в 04:39 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 12,3 километра.