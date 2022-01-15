Фото: AP Photo/Agencia Meteorológica de Japón vía A
Порты Курильских островов предупредили об угрозе возникновения цунами после извержения подводного вулкана в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр цунами "Сахалинского УГМС".
Жителям рекомендовали держаться на безопасном расстоянии от береговой черты. Высота волны может составить от 20 до 40 сантиметров.
"Сегодня в 15:26 (08:26 мск) произошли землетрясения после извержения подводного вулкана около островов Тонга. В результате образовались волны цунами, по всему Тихоокеанскому побережью регистрируются волны от 20 до 40 см", – говорится в сообщении.
Предупреждение будет действовать до 05:00 (21:00 по московскому времени).
Ранее сообщалось, что на острове Тонга произошло извержение подводного вулкана. Очаг залегал на глубине 33 километра. Там были зафиксированы подземные толчки, из-за чего в регионе и на ближайшем побережье США объявили угрозу цунами.
На побережье Японии обрушилось цунами
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