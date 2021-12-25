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В мире

17:03

Вулкан на Канарах прекратил извержение спустя три месяца

за рубежом происшествия

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

Вулкан на канарском острове Пальма прекратил извержение спустя три месяца. Об этом сообщило агентство Efe.

Видимая активность вулкана прекратилась еще в середине декабря, но специалисты решили провести исследование для убеждения, что извержение не возобновится.

Извержение вулкана началось 19 сентября. Позже стало известно, что потоки раскаленной лавы достигли жилых домов. На острове возникла угроза выброса токсичных газов.

На острове эвакуировали тысячи человек: полностью опустели четыре населенных пункта. Вывозили и местных жителей, и туристов. В середине ноября лава достигла Атлантического океана.

Новый поток лавы на Пальме достиг океана

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