На Канарских островах эвакуировали тысячи человек из-за бушующего вулкана

На Канарском острове Пальма, где бушует вулкан, возникла угроза выброса токсичных газов. Это случится, если лава доберется до океана, говорят вулканологи. А как раз туда горячие потоки и направляются.

Из-за этого уже эвакуировали тысячи человек: полностью опустели четыре населенных пункта. Вывозят и местных жителей, и туристов. В отелях, которые накрывает лава, вскипают бассейны, а здания плавятся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.