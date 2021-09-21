Новости мира: на Канарах потоки лавы достигли жилых домов

На острове Пальма потоки раскаленной лавы от извергающегося вулкана врываются в жилые дома. Улицы стали реками огня. Очевидцы рассказывают, что дома плавятся буквально, как куски сливочного масла. Спасатели эвакуировали уже тысячи человек. Извержение началось еще в воскресенье днем и, по словам ученых, это может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев.

В Гвинее столкнулись два грузовых поезда, которые принадлежат крупной российской металлургической компании. По предварительным данным, один человек в результате происшествия погиб, еще пять получили травмы. Но россиян среди них не было. По одной из версий, машинисты не смогли связаться друг с другом и договориться о маршруте каждого из составов.

На греческом острове Самос сгорел центр по приему мигрантов. К счастью, пламя охватило старые, пустующие корпуса, поэтому обошлось без пострадавших. Сейчас пожарным уже удалось потушить огонь, и местные власти срочно решают вопрос о переселении людей в другое место. Сейчас в лагере остаются 350 человек. Причины возгорания пока неизвестны, но местные жители считают, что сами мигранты здесь не при чем.

Королева Великобритании Елизавета вторая вновь стала прабабушкой. Уже в 12 раз. Очередную правнучку монарху подарила Принцесса Беатриса Йоркская, которая год назад вышла замуж за потомка итальянского дворянского рода Мапелли-Моцци, а на днях родила девочку. Случилось это в городе Челси. О появлении на свет младенца весом 2 килограмма 77 граммов немедленно оповестили всех членов большой королевской семьи.