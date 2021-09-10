В Болгарии вакцинировались 16,9% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Болгарии привиты всего 16,9% населения. Из-за низкого уровня охвата власти вводят новые ограничения. Кино, театры и концертные залы теперь можно заполнять только наполовину, а тренажерные залы и бассейны – на треть. Вернулись удаленка для 50% сотрудников, а рестораны и кафе открыты только до 23:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.