Страны "коалиции желающих" подтвердили планы направить войска на Украину

Фото: 123RF.com/teksomolika

Страны "коалиции желающих" подтвердили намерение направить войска на территорию Украины при поддержке Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Они (лидеры. – Прим. ред.) подтвердили роль, которую "коалиция желающих" сыграет в обеспечении многоуровневых гарантий безопасности", – говорится в сообщении.

Кроме того, страны приветствовали продолжающиеся усилия американской стороны по мирным переговорам.

Генсекретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил о готовности стран Евросоюза ввести свои войска на Украину в случае нарушения Россией мирных соглашений. По его словам, для обеспечения безопасности Украины и предотвращения эскалации конфликта необходимы трехсторонние гарантии безопасности со стороны НАТО.

В то же время министерство иностранных дел России подчеркнуло, что развертывание многонациональных сил на украинской территории будет воспринято как интервенция, представляющая угрозу для безопасности России.