Захарова: документ Запада и Киева по гарантиям безопасности нацелен на милитаризацию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Декларация "коалиции желающих" и Киева по гарантиям безопасности далека от мирного урегулирования и нацелена на милитаризацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

Она отметила, что стержневым элементом документа стало размещение на территории Украины многонациональных сил, которые Запад должен будет сформировать для содействия восстановлению ВСУ после прекращения боевых действий.

При этом дипломат предупредила, что это будет рассматриваться как интервенция, несущая угрозу безопасности, а воинские подразделения, военные объекты и другая инфраструктура Запада на Украине станут законными целями России.

"Новые милитаристские декларации так называемой коалиции желающих и киевского режима формируют в их лице настоящую "ось войны". Планы ее участников становятся все более опасными и разрушительными для будущего европейского континента и его жителей", – сказала Захарова.

По ее словам, мирное урегулирование конфликта возможно только на основе устранения его первопричин и возвращения Украины к внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, а также признания современных территориальных реалий.

6 января в Париже прошла встреча "коалиции желающих". В ней приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По результатам переговоров была подписана декларация о гарантиях безопасности. Документ предусматривает развертывание многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

При этом ожидалось, что США подпишут документ, однако подписи поставили только представители "коалиции желающих".

