Генсек НАТО заявил, что ЕС отправит войска на Украину при нарушении перемирия

Фото: ТАСС/Zuma

Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Евросоюза готовы направить свои войска на территорию Украины, если Россия нарушит мирный договор. Об этом он сообщил в интервью Bild.

Рютте добавил, что для достижения безопасности Украины и недопущения возобновления конфликта нужно достичь трех уровней гарантий от НАТО.

Первый уровень включает в себя улучшение и поддержание отличного состояния ВСУ. Второй уровень заключается в создании "коалиции желающих", которая будет помогать Киеву в послевоенное время. Эта коалиция будет возглавляться Францией и Великобританией. Наконец, третий уровень гарантий подразумевает вовлеченность США, отметил Рютте.

Размещение западных войск на территории Украины остается для России неприемлемым, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указывала, что такая позиция Москвы останется актуальной при появлении военных Запада на украинской территории "под любой вывеской и в любом формате".

По информации СМИ, вопросы территорий и вступления Украины в НАТО являются одними из главных точек расхождения сторон в украинском урегулировании. Кроме того, немаловажными остаются вопросы численности ВСУ и статуса русского языка на Украине.