В МИД РФ назвали неприемлемым размещение западных военных на Украине

Размещение западных войск на территории Украины остается для России неприемлемым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что такая позиция Москвы останется актуальной при появлении военных Запада на украинской территории "под любой вывеской и в любом формате".

По словам Захаровой, эти силы станут законными целями для российской армии.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что страны "коалиции желающих" подготовили планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. Военным ведомствам стран было поручено разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров уже отмечал, что Москва ответит на размещение европейских воинских контингентов на Украине. Ответ последует и в случае экспроприации российских активов.