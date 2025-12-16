Песков пошутил, что "коалиция желающих" не обращалась на прямую линию с Путиным

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время посещения колл-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным" заявил, что "коалиция желающих" на прямую линию не обращалась.

Таким образом представитель Кремля иронично прокомментировал заявления европейских политиков по поводу размещения войск на Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее сообщил, что страны "коалиции желающих" подготовили планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. По словам политика, военным ведомствам было поручено разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. По словам политика, это "действительно далеко идущее, содержательное соглашение", которого раньше не было, поскольку и Европа, и США готовы совместно предоставить Украине гарантии безопасности.