Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 10:48

Политика

Лавров пообещал ответ в случае размещения военных из Европы на Украине

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Москва ответит на размещение европейских воинских контингентов на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Как подчеркивал президент (России Владимир Путин. – Прим. ред.), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет", – цитирует его РИА Новости.

Однако министр подчеркнул, что ответ Москвы последует и в случае экспроприации российских активов.

Ранее Владимир Путин заявил, что если Европа начнет войну, то Россия готова "прямо сейчас". По словам президента, в этом нет никаких сомнений. Однако глава государства указал, что РФ не собиралась и не планирует воевать с европейскими странами.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко при этом подчеркивал, что Европа готовится к якобы неизбежному вооруженному столкновению с РФ. По его словам, соответствующие дискуссии по деэскалации военной напряженности сначала заморозили, а позже с нарушением процедурных основ проводили без участия России и Белоруссии. Грушко считает, что это привело к глубокому кризису формата диалога.

Читайте также


политика

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика