Лавров пообещал ответ в случае размещения военных из Европы на Украине

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Москва ответит на размещение европейских воинских контингентов на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Как подчеркивал президент (России Владимир Путин. – Прим. ред.), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет", – цитирует его РИА Новости.

Однако министр подчеркнул, что ответ Москвы последует и в случае экспроприации российских активов.

Ранее Владимир Путин заявил, что если Европа начнет войну, то Россия готова "прямо сейчас". По словам президента, в этом нет никаких сомнений. Однако глава государства указал, что РФ не собиралась и не планирует воевать с европейскими странами.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко при этом подчеркивал, что Европа готовится к якобы неизбежному вооруженному столкновению с РФ. По его словам, соответствующие дискуссии по деэскалации военной напряженности сначала заморозили, а позже с нарушением процедурных основ проводили без участия России и Белоруссии. Грушко считает, что это привело к глубокому кризису формата диалога.

