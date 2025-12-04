Форма поиска по сайту

04 декабря, 21:05

Политика

МИД ответил на подготовку Европы к вооруженному конфликту с РФ

Фото: 123RF.com/predatorhunt

Европа готовится к якобы неизбежному вооруженному столкновению с РФ, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Идет целенаправленная подготовка экономики, общества, военной организации к неизбежному вооруженному столкновению с Россией, которая назначена долговременной угрозой и которой маниакально приписываются абсурдные намерения напасть на НАТО", – подчеркнул Грушко на заседании совета министров ОБСЕ.

Замминистра добавил, что "на грани фола" также балансирует ситуация на форуме по сотрудничеству в области безопасности. Он отметил, что соответствующие дискуссии по деэскалации военной напряженности сначала заморозили, а позже с нарушением процедурных основ проводили без участия России и Белоруссии. Он считает, что это привело к глубокому кризису формата диалога.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в эфире радио КП, что Европу не стоит недооценивать.

"Говорить о том, хочет ли Европа всерьез воевать, – сейчас преждевременно. Но она делает все для того, чтобы к этой войне подготовиться", – отметил Шурыгин.

Военный эксперт считает, что один из основных новых планов политического руководства Украины и, по его мнению, стоящих за ним британцев, – задержать украинский конфликт еще на полгода – год. За это время Европа сможет полностью втянуться в войну, сказал Шурыгин.

Специалист добавил, что далее системы развивается "до первого убитого", после чего происходит эскалация конфликта. По его словам, втягивание Европы в украинский конфликт похоже на то, как начинали воевать американцы во Вьетнаме.

Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил, что если Европа начнет войну, то Россия готова "прямо сейчас". По словам президента, в этом нет никаких сомнений. Однако глава государства сказал, что Россия не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами.

