Путин заявил, что вечен только Бог

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Все имеет конец, вечен только Бог, заявил Владимир Путин в интервью India Today, отвечая на вопрос о реальности бессмертия.

При этом он выразил уверенность в том, что продлить длительность человеческой жизни реально. В пример он привел рост средней продолжительности жизни в Индии, достигнутый за последние десятилетия.

"Все это результаты усилий здравоохранения. И если использовать искусственный интеллект в медицине и для производства лекарств, например, с применением генной инженерии и так далее, это будет иметь колоссальный эффект", – отметил Путин.

Также в рамках интервью индийским СМИ российский лидер отмечал, что ему еще рано подводить итоги собственной жизни. По его словам, он еще "поработает".

Ранее президент говорил, что даже если продолжительность жизни и будет в будущем достигать 150 лет, то этого все равно будет мало для людей. Когда-то считалось нормальным жить 20, 30 и 35 лет, а потом возраст стал увеличиваться до 45 и 50 лет. Сегодня продолжительность жизни в некоторых странах составляет 80 лет, отмечал Путин.

