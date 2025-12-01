Врач Чернышова: продолжительность жизни не имеет отношения к состоянию организма

Фото: 123RF.com/jmespiga1949

Человек как биологический вид запрограммирован на срок жизни, необходимый для достижения половой зрелости и продолжения рода, что в среднем составляет около 40 лет. Об этом заявила в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт прокомментировала слова академика РАН Александра Сергеева, который заявлял, что за век продолжительность жизни человека возросла в 2 раза, а следующим ориентиром станет отметка в 120 лет. По словам ученого, научный мир ждет открытий в сфере медицины, а также клеточной и молекулярной биологии.

"Продолжительность жизни – это статистический показатель, который не имеет отношения к фактическому состоянию организма. То есть человек, каким был еще 100 лет назад, таким и остался: он не стал более прочным и способным к длительной жизни", – поделилась Чернышова.

Она пояснила, что раньше средняя продолжительность жизни была ниже, так как многие умирали от детских болезней и туберкулеза. Однако в текущее время благодаря успехам в сфере медицины, включая появление вакцинации и антибиотиков, она выросла. Чернышова добавила, что к лучшему также изменились сами условия жизни.

"В России многие живут в достаточно комфортных условиях, меньше переутомляясь физически. Однако я не думаю, что мы можем рассчитывать на продолжительность жизни до 120 лет", – сказала врач.

По ее словам, ближе к 40 годам у многих начинаются проблемы со здоровьем. В пример эксперт привела состояние суставов и ухудшение зрения. Несмотря на это, терапевт подчеркнула, что каждый человек может предпринять конкретные шаги для увеличения продолжительности и качества своей жизни. Первым и фундаментальным правилом она назвала полный отказ от вредных привычек.

"То есть алкоголя и курения, считающихся ядами, убивающими организм. Последнему приходится тратить ресурсы на их выведение, что не дает полноценно функционировать и приводит к развитию тяжелых хронических заболеваний", – пояснила Чернышова.

Вторым ключевым фактором она выделила правильный режим отдыха и работы. Специалист рекомендует планировать каждый день так, чтобы высыпаться и восстанавливать силы, поскольку организм может сам себя "чинить", однако на это нужно время.

"И, конечно, очень важно бороться со стрессами, поскольку некоторые зачастую загоняют себя в какие-то тяжелые состояния на ровном месте", – отметила эксперт.

При трудностях врач советует обращаться к профессионалу, способному помочь восстановить душевное равновесие и спокойствие. А также рекомендует проходить регулярные обследования, которые помогут на ранних стадиях выявить заболевания.

"Поэтому раз в год хотя бы надо посещать терапевта, сдавать анализы, смотреть, что нуждается в корректировке, и вовремя получать необходимое лечение", – добавила врач.

Ранее Владимир Путин в ходе конференции заявил о возможности увеличения продолжительности жизни человека до 150 лет. Он отметил, что, несмотря на исторический рост этого показателя, людям всегда будет мало отведенного времени.