Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 18:00

Общество
Главная / Новости /

Врач Чернышова: продолжительность жизни не имеет отношения к состоянию организма

Врач усомнилась, что продолжительность жизни увеличится до 120 лет

Фото: 123RF.com/jmespiga1949

Человек как биологический вид запрограммирован на срок жизни, необходимый для достижения половой зрелости и продолжения рода, что в среднем составляет около 40 лет. Об этом заявила в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт прокомментировала слова академика РАН Александра Сергеева, который заявлял, что за век продолжительность жизни человека возросла в 2 раза, а следующим ориентиром станет отметка в 120 лет. По словам ученого, научный мир ждет открытий в сфере медицины, а также клеточной и молекулярной биологии.

"Продолжительность жизни – это статистический показатель, который не имеет отношения к фактическому состоянию организма. То есть человек, каким был еще 100 лет назад, таким и остался: он не стал более прочным и способным к длительной жизни", – поделилась Чернышова.

Она пояснила, что раньше средняя продолжительность жизни была ниже, так как многие умирали от детских болезней и туберкулеза. Однако в текущее время благодаря успехам в сфере медицины, включая появление вакцинации и антибиотиков, она выросла. Чернышова добавила, что к лучшему также изменились сами условия жизни.

"В России многие живут в достаточно комфортных условиях, меньше переутомляясь физически. Однако я не думаю, что мы можем рассчитывать на продолжительность жизни до 120 лет", – сказала врач.

По ее словам, ближе к 40 годам у многих начинаются проблемы со здоровьем. В пример эксперт привела состояние суставов и ухудшение зрения. Несмотря на это, терапевт подчеркнула, что каждый человек может предпринять конкретные шаги для увеличения продолжительности и качества своей жизни. Первым и фундаментальным правилом она назвала полный отказ от вредных привычек.

"То есть алкоголя и курения, считающихся ядами, убивающими организм. Последнему приходится тратить ресурсы на их выведение, что не дает полноценно функционировать и приводит к развитию тяжелых хронических заболеваний", – пояснила Чернышова.

Вторым ключевым фактором она выделила правильный режим отдыха и работы. Специалист рекомендует планировать каждый день так, чтобы высыпаться и восстанавливать силы, поскольку организм может сам себя "чинить", однако на это нужно время.

"И, конечно, очень важно бороться со стрессами, поскольку некоторые зачастую загоняют себя в какие-то тяжелые состояния на ровном месте", – отметила эксперт.

При трудностях врач советует обращаться к профессионалу, способному помочь восстановить душевное равновесие и спокойствие. А также рекомендует проходить регулярные обследования, которые помогут на ранних стадиях выявить заболевания.

"Поэтому раз в год хотя бы надо посещать терапевта, сдавать анализы, смотреть, что нуждается в корректировке, и вовремя получать необходимое лечение", – добавила врач.

Ранее Владимир Путин в ходе конференции заявил о возможности увеличения продолжительности жизни человека до 150 лет. Он отметил, что, несмотря на исторический рост этого показателя, людям всегда будет мало отведенного времени.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика