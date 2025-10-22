Глава Минздрава Мурашко предложил изменить взгляды на старение

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Необходимо кардинально пересмотреть подходы к старению, сделав новым приоритетом увеличение продолжительности здоровой жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение 2025".

"Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормального физиологического процесса. Приоритет сегодня – продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора", – сказал Мурашко.

Глава министерства привел в пример инфаркт миокарда, который может развиваться 20–30 лет. Ключевой задачей современной медицины министр назвал раннюю диагностику и предотвращение острых состояний, а не борьбу с их последствиями.

Добиваться этих целей планируется в том числе с помощью цифровых медицинских помощников, отметил Мурашко.

Четвертый национальный конгресс с участием "Национальное здравоохранение" проходит 22–23 октября в Москве при организационной поддержке Минздрава России и Фонда Росконгресс.

Ранее зампредседателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что некоторые россияне могут дожить до 100–120 лет, хотя процесс старения индивидуален. Она подчеркнула, что задача государства – создать условия для достижения такой продолжительности жизни.