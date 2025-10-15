Невролог Воробьева: белок Е4, передаваемый родителями, может вызвать развитие Альцгеймера

Фото: 123RF/lacheev

Раннее развитие болезни Альцгеймера может быть связано с генетической предрасположенностью. Белок аполипопротеин Е4, который человек может унаследовать от родителей, является одним из ключевых факторов риска, рассказала в беседе с Москвой 24 врач-невролог, профессор Ольга Воробьева.

Ранее в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовали исследование, которое показало разницу в старении между мужским и женским мозгом. Ученые обнаружили, что мужской мозг с возрастом уменьшается в объеме быстрее, но болезнь Альцгеймера диагностируется у женщин почти в два раза чаще.

Это открытие заставило ученых по-новому взглянуть на природу заболевания. По словам Воробьевой, есть и другие биомаркеры, позволяющие диагностировать болезнь еще до появления первых внешних симптомов. Однако эффективного лекарства против него до сих пор не существует – все разработки находятся на стадии исследований.

"В профилактике делается упор на нелекарственные методы для поддержания здорового образа жизни – нормальное артериальное давление и стабильный вес в течение всей жизни", – поделилась профессор.

По словам невролога, на ранней стадии болезни человек начинает забывать важные даты, имена или теряться в знакомых местах.

"После обнаружения подобных признаков нужно обратиться к врачу, поскольку у пациента может оказаться не болезнь Альцгеймера, а когнитивное нарушение другой природы, например сосудистой", – отметила Воробьева.

Чем быстрее врач проведет диагностику, тем выше шанс стабилизации состояния пациента, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали более 7 миллионов пожилых граждан, страдающих от болезни Альцгеймера, что стало рекордным количеством пациентов с этой болезнью. По данным на 2025 год, заболевание диагностировано у 4,4 миллиона женщин и 2,8 миллиона мужчин в стране. Специалисты считают, что к 2050 году число людей с этим заболеванием достигнет почти 13 миллионов.