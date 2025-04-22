Нейропсихолог Колобова: дефицит витаминов группы B приводит к атрофии мозга

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Нехватка витаминов B, Е, D, а также магния и железа приводит к нарушению работы мозга. Об этом Москве 24 рассказала клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.

Она отметила, что для структуры мембран нейронов мозга необходимы полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Их нехватка ухудшает память и повышает уровень депрессии.

Кроме того, для нормального функционирования мозгу необходимы все витамины группы В.





Светлана Колобова клинический психолог и нейропсихолог Без В1 может развиться синдром Вернике-Корсакова, проявляющийся спутанностью сознания и нарушением координации. А В6 необходим для выработки серотонина, дофамина и синтеза ГАМК, который является тормозным нейромедиатором центральной нервной системы. Его недостаток ведет к раздражительности, депрессии и когнитивным нарушениям.

"Дефицит витаминов B9 и B12, в свою очередь, вызывает ухудшение памяти, повышает риск деменции и может способствовать атрофии мозга", – сказала врач.

Также, по ее словам, серьезными последствиями грозит нехватка витамина D.

"Поскольку он отвечает за нейропластичность, его дефицит будет связан с депрессиями, снижениями когнитивных функций и риском развития болезни Альцгеймера", – предупредила Колобова.

Кроме того, для работы мозга нужно железо. Его нехватка, особенно у женщин, вызывает усталость, когнитивные нарушения и появление синдрома беспокойных ног. Также важен витамин Е, который защищает мембраны нейронов. Дефицит элемента может приводить к нарушению координации, объяснила специалист.





Светлана Колобова клинический психолог и нейропсихолог Нельзя не упомянуть и магний: его дефицит приводит к тревожности, бессоннице и мигреням. К слову, он очень хорошо усваивается через кожу, поэтому для его восполнения можно в том числе принимать ванны с английской солью.

В то же время эксперт подчеркнула, что дефициты любых элементов сложно восполнить с помощью продуктов. Поэтому важно обращаться к врачу, который назначит терапию препаратами.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова рассказала, что недостаток фолиевой кислоты может способствовать развитию онкологии и болезни Альцгеймера. По ее словам, получить витамин удастся из шпината, спаржи, брюссельской капусты и брокколи.

