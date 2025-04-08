Эксперт Петровская: уход за питомцем помогает сохранить память в пожилом возрасте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Умственная активность, забота о питомцах и умеренные физические нагрузки помогут предотвратить ухудшение памяти в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала нейропсихолог и член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская.

По ее словам, поддержать память можно, обучаясь чему-либо (то есть благодаря когнитивной активности).



Нина Петровская нейропсихолог Например, начать изучать иностранный язык, играть на музыкальных инструментах, отгадывать кроссворды, учить стихи. Все это помогает создавать нейронные связи в мозге.

Точно так же работает увлечение кулинарией, когда человек пытается приготовить новые блюда и попробовать новые продукты. А еще для развития памяти полезно периодически менять маршрут – например, при походе в магазин, отметила эксперт.

Сохранить память, по мнению врача, помогает и уход за питомцами.

"Социальная жизнь тех, у кого есть животные, насыщенная: они общаются с другими владельцами, в том числе в различных тематических группах в интернете, читают информацию по уходу", – пояснила Петровская.



Нина Петровская нейропсихолог К тому же ежедневные прогулки с питомцем – это умеренная физическая нагрузка, которая, как показали многие исследования, способствует улучшению кровообращения в мозге.

Кроме того, важна социальная активность: общение с друзьями, участие в общественных мероприятиях. Все это тоже стимулирует когнитивные функции и предотвращает потерю памяти, заключила нейропсихолог.

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