Нейропсихолог Хвингия назвала способ повысить концентрацию внимания на работе

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Избежать перенапряжения в офисе и повысить концентрацию можно с помощью правильных перерывов, гигиены сна, а также отказа от работы в телефоне. Об этом Москве 24 рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

Ранее ученые выяснили, что всего 45 минут умственной работы, требующей концентрации, истощают участки мозга, отвечающие за самоконтроль. Из-за этого сложнее управлять эмоциями и появляется раздражительность, а также социальная агрессия.

"Когда у нас идет регулярная перегрузка мозга, то происходит снижение работоспособности, которое сказывается и на эмоциональном фоне. Наша вегетативная нервная система отвечает в том числе и за адаптацию к изменению внешней среды. А если адаптивная функция нарушена, то организм и психика реагируют уже более остро", – объяснила эксперт.

Чтобы не перегружать мозг, специалист рекомендовала менять деятельность во время рабочего дня. Особенно это касается сотрудников, которые регулярно работают перед компьютером, поскольку свечение экрана дополнительно возбуждает центральную нервную систему, заметила она.



Ирина Хвингия нейропсихолог Нужно каждые 50 минут делать 10-минутный перерыв. Работу за компьютером заменять на какую-то другую деятельность. Например, если накопилось какое-то количество документов, которые надо куда-то отнести, это лучше отложить на период перерыва.

Кроме того, по словам эксперта, на работоспособности сказывается некачественный сон и отдых. Чтобы не перегружать нервную систему, нейропсихолог призвала отказываться от телефона за 1,5 часа до сна. То же касается и плотной еды на ночь.

"Мозгу надо минимум 3-4 часа на переработку этой пищи. Соответственно, мы спим, а мозг – нет. Это все влияет на нашу работоспособность", – подчеркнула эксперт.

Помимо прочего, специалист рекомендовала отказаться от работы за планшетом или телефоном. Она объяснила, что чаще всего гаджеты находятся ниже уровня глаз, поэтому организм тратит дополнительные силы на наклон головы и быстрее устает.

Ранее стало известно, что больше половины (61,1%) сотрудников российских компаний считают свою работу стрессовой. При этом женщины оказались более терпимыми к перенапряжению: 59% респонденток заявили, что их работоспособность от этого не снижается, а еще 31% отметили, что утомление влияет на личную жизнь и социальную активность.