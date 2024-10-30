Более половины опрошенных россиян назвали свою работу стрессовой

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Более половины (61,1%) сотрудников российских компаний считают свою работу стрессовой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующие исследования.

Женщины оказались более терпимыми к стрессу – 59% опрошенных женского пола отметили, что он незначительно влияет на работоспособность. Еще 31% сказали, что он прямо влияет на личную жизнь и социальную активность.

Согласно результатам опросов, только 41% мужчин рассказали, что стресс не выбивает их из рабочего процесса. При этом 27% респондентов-мужчин указали на обратную зависимость – стресс делает их более продуктивными в работе. Лишь 11% опрошенных россиян мужского пола отметили влияние стресса на активность в обществе и личную жизнь.

Причинами стресса респонденты назвали слишком большой объем задач (73%), конфликты в коллективе и с руководством (61%), недостаток контроля над решением задач и интеграции в рабочие процессы (52%). Кроме того, опрошенные переживают из-за реструктуризации на предприятии (47%), отсутствия реальных выходных (45%), обратной связи от начальства по рабочим вопросам (41%) и технического задания в работе (36%), а также из-за задержки зарплаты (28%) и отсутствия карьерного роста (24%).

Каждый четвертый (25%) сказал, что снизить стресс или избавиться от него поможет правильное распределение задач и более гибкий график работы. Помимо этого, 11% считают, что следует организовывать для работников сессии с психологами, а 9% сказали, что исправить ситуации могут качественные зоны отдыха на работе.

Ранее сообщалось что 45% опрошенных россиян сталкивались с абьюзом со стороны руководства. Это на 6% больше, чем шесть месяцев назад.

Так, 3 из 10 респондентов отметили сверхурочную работу, обязанности не по профилю, отказы в больничном листе, а также работу в выходные и праздники. Между тем 14% выслушивали оскорбления, 13% сталкивались с публичной критикой, еще 13% – с психологическим давлением.