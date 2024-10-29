Почти половина россиян сталкивалась с абьюзом со стороны начальства

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45% россиян сталкивались с абьюзом со стороны начальства. Это на 6% больше, чем полгода назад, говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое было проведено специально для Москвы 24.

Аналитики опросили 1 600 экономически активных граждан с опытом работы. Выяснилось, что женщины чаще мужчин делились историями о неподобающем отношении к ним руководства и коллег.

"Об абьюзе со стороны начальства чаще рассказывали россияне 35–44 лет, со стороны коллег – опрошенные моложе 34 лет", – уточнили эксперты.

В частности, 3 из 10 респондентов сталкивались со сверхурочной работой, непрофильными обязанностями, отказами в больничном, а также работой в выходные и праздники.



из исследования 14% приходилось выслушивать оскорбления, 13% сталкивались с публичной критикой, еще 13% – с психологическим давлением. 10% приходилось выслушивать грубости, а 9% терпеть самодурство или высокомерие.

Более того, 4% опрошенных сталкивались в своей работе с угрозами и шантажом, а по 1% – с харассментом и нецензурной бранью.

Кроме того, 35% россиян признались, что испытывали абьюз со стороны коллег. В частности, на 15% опрошенных оказывалось психологическое давление. Еще 11% рассказали, что стали жертвами сплетен, а 8% – унижений и публичной критики. С необоснованными придирками столкнулись 7% респондентов.

Ранее россияне рассказали, чего ждут от боссов мечты. В топ-три фактора при выборе компании вошли достойная заработная плата (88%), понятная и прозрачная система премирования (42%), а также адекватное руководство (31%). Кроме того, для 27% плюсом станет дружный коллектив, 16% – бренд работодателя, а для 13% – гибкий график.