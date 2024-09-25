СФ одобрил обязательную компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении

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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому при увольнении неиспользованный дополнительный день отдыха заменяется повышенной оплатой работы. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Так, если на момент увольнения работника имеется неиспользованный отгул за работу в выходной или праздничный день, то ему выплачивается разница между оплатой работы в выходной или праздник и фактически произведенной оплатой работы в этот день.

По действующему законодательству сотрудник, который работал вне рабочего графика, может выбрать другой день отдыха. В таком случае работа оплачивается в одинарном размере, а отдых не компенсируется.

Однако механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха и вопрос выплаты компенсации при увольнении в случае неиспользования этого дня отдыха регламентированы нечетко.

В правительстве отмечали, что в настоящее время Трудовой кодекс не обязывает работодателя предоставлять дополнительный день отдыха работнику, который выбрал такой способ компенсации своего труда в выходные и праздничные дни. Это может привести к тому, что работник при увольнении лишается как дней отдыха, выбранных в качестве компенсации, так и повышенной оплаты за работу в выходные и праздники.

Накануне Госдума приняла этот закон во втором и третьем чтениях.

Между тем министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что в 2025 году роста числа официальных выходных не ожидается. График рабочих и выходных дней на следующий год уже сформирован: 31 декабря станет выходным, как и восемь дней на майские праздники с перерывом в три дня.

