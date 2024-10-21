Более 15% опрошенных россиян искали сотрудника на свое рабочее место при увольнении

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Нового сотрудника себе на замену искал почти каждый пятый сотрудник российских компаний – 17%, при этом 10% делали это по своему желанию, а 7% – по просьбе работодателя, подсчитали аналитики. С результатами исследования ознакомилась RT.

Эксперты отметили, что 28% респондентов считают своей обязанностью оставить организацию в надлежащем состоянии и обеспечить своевременную передачу задач. Более 20% россиян также подчеркнули, что поиск замены помог укрепить связь с коллективом и работодателем, что пригодилось в будущем.

Однако 16% делали это, чтобы не вызвать чрезмерно негативную реакцию со стороны руководства.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому при увольнении неиспользованный дополнительный день отдыха заменяется повышенной оплатой работы. Так, если на момент увольнения работника имеется неиспользованный отгул за работу в выходной или праздничный день, то ему выплачивается разница между оплатой работы в выходной или праздник и фактически произведенной оплатой работы в этот день.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.