Врач Чернышова дала совет, как сохранить силы во время шестидневной рабочей недели

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Частые короткие перерывы, грамотное распределение задач и полноценный отдых во внерабочее время помогут легче пережить шестидневную трудовую неделю. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Ранее в России началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 28 октября по 2 ноября. Затем наступят выходные 3 и 4 ноября в честь празднования Дня народного единства. Соответственно, на следующей неделе россияне будут работать со вторника по пятницу – с 5 по 8 ноября.

В период непривычной нагрузки Надежда Чернышова посоветовала сложные рабочие дела решать в начале недели, пока еще не накопились напряжение и усталость. Причем, если возможно, такие задачи лучше разбить на более простые.

"Стоит постараться не переутомляться, не браться за сложные трудозатратные домашние дела. Поменьше встреч, поездок. Нужно себя беречь и вовремя ложиться спать. Тогда спокойно можно прожить эти шесть дней", – указала врач.





Надежда Чернышова врач-терапевт Обязательно в конце каждого рабочего часа надо делать пятиминутный перерыв. Желательно встать, пройтись, сделать пару наклонов или приседаний, выпить воды, отвлечься на что-то, переключить зрение. Тогда работоспособность будет сохраняться длительное время.

Если нужно взбодриться, можно выпить кофе. При этом важно знать свою индивидуальную норму, предупредила Чернышова.

"В целом можно пить две-три чашки в день, но для кого-то их может быть и меньше, – смотря как реагирует организм", – заключила терапевт.

Ранее глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов рекомендовал российским работодателям сделать 2 ноября сокращенным днем. При этом он подчеркнул, что каждый коллектив способен решить этот вопрос самостоятельно.

