Юрист Рыбакова назвала способ легально сократить шестидневную рабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне могут сократить шестидневную рабочую неделю с 28 октября по 2 ноября, если оформят отпуск или отгул за свой счет. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

Она объяснила, что последняя рабочая неделя октября станет длинной из-за переноса выходных дней с субботы, 2 ноября, на 30 апреля. Зарплата граждан при этом никак не изменится.

Те, кому шестидневная рабочая неделя дается тяжело, могут сократить ее, оформив оплачиваемый отпуск или отдых за свой счет, но о своем желании необходимо заблаговременно уведомить работодателя.



Елена Рыбакова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы В случае с отпуском за свой счет нужно заранее написать заявление на имя работодателя. Каких-то конкретных сроков в законе нет, но лучше сделать это не за один день и обязательно дождаться решения работодателя. Отдых могут предоставить, если у работника есть уважительные причины.

Работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без заработной платы работникам-пенсионерам, а также родителям, имеющим двух и более детей, и некоторым другим категориям граждан, отметила специалист.

Если сотрудник планирует взять оплачиваемый отдых, уведомить работодателя тоже нужно заранее, чтобы он смог рассчитать и выплатить отпускные. Перечислить средства компания обязана не позднее чем за три дня до начала отдыха.

"Обычно ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются в соответствии с графиком. Тем не менее сотрудник может отдохнуть и в другие дни, но только если на это будет согласен работодатель", – указала Рыбакова.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что в 2025 году число официальных выходных дней в РФ не увеличится. Исходя из проекта Минтруда, в следующем году работающие россияне будут отдыхать 31 декабря. Кроме того, трудящихся ждут восемь выходных дней в майские праздники с перерывом в три дня и три выходных в честь Дня России.