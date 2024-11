Ученые объяснили нейронную связь между переутомлением и агрессией

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Самоограничение способно привести к истощению участков мозга, отвечающих за принятие решений и контроль над импульсами, в результате чего человек может потерять контроль над своим поведением по отношению к другим. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследование.

Первый автор исследования Эрика Ордали совместно с коллегами рассказала, как они изучали снижение самоконтроля у человека. Так, ученые попросили 44 участников в течение 45 минут выполнять компьютерные действия, среди которых был просмотр эмоциональных видеоклипов.

Одной половине участников предложили проявлять самоконтроль во время занятий, в том числе не показывать свои эмоции в ответ на просмотренные ролики, другой же группе не нужно было ограничивать себя эмоционально. Всех участников при этом оснастили электроэнцефалографической (ЭЭГ) гарнитурой, с помощью которой специалисты измеряли активность их мозга.

В результате ученые обнаружили, что члены группы, которой нужно было контролировать себя, показали увеличенную активность дельта-волн мозга в областях префронтальной коры, отвечающих за принятие решений и контроль импульсов, по сравнению с их мозговой активностью в самом начале. В другой же группе подобных изменений не было.

Ордали подчеркнула, что дельта-волны в основном фиксируются у людей во время сна, а не бодрствования. По ее словам, это говорит о том, что у участников, проявлявших самоконтроль, "уснули" некоторые участки мозга.

После обе группы должны были принять участие в различных играх, среди которых была "ястребы и голуби". В ней все участники должны принять решение, сотрудничать ли им для обмена ресурсами или вести себя враждебно, чтобы их обезопасить.

Согласно результатам, 86% участников, не проявлявших самоконтроль, в итоге вели себя как голуби и вступали в мирное сотрудничество. Однако те, кто должен был сдерживать свои эмоции, как правило, вели себя как ястребы.

При этом исследователи не выявили различий во время игр, в которых раскрывались общие социальные предпочтения участников, например, насколько они альтруистичны.

Вскоре ученые повторили эксперимент, на этот раз они разделили еще 403 участника на две группы, правда, без регистрации мозговой активности участников. В итоге они получили тот же результат: люди, которых просили проявить самоконтроль, впоследствии вели себя более агрессивно.

По словам ученых, полученные результаты согласуются с противоречивой теорией "истощения эго", которая предполагает, что сила воли является ограниченным ресурсом, расходуемым в результате усилий. Исследователи отмечают, что было бы лучше делать перерывы после дня умственных нагрузок, прежде чем приступать к другим делам.

"Если вы хотите поговорить со своим партнером и чувствуете, что морально истощены, не делайте этого", – подчеркнула Ордали.

Теория "истощения эго" существует несколько десятилетий и в свое время вызвала критику из-за того, что другие исследования не смогли воспроизвести ее результаты. При этом Ордали считает, что важным фактором в несовпадении результатов может быть то, что задания в этих исследованиях длились всего 10 минут.

В свою очередь, профессор психологии из университета Торонто Майкл Инзлихт, который не принимал участия в исследовании Ордали, призвал относиться к нему с осторожностью. По его словам, большинство поведенческих результатов не показали существенных эффектов.

"Учитывая все прошлые разногласия и слабость этих данных, я бы хотел посмотреть, были ли они воспроизведены независимо, прежде чем сообщать об этом прессе", – заметил он.

Ранее социальный психолог Александр Шахов рассказал, что для человека естественно накопление негативных эмоций. Он объяснил, что следует соблюдать правила психогигиены. Психолог посоветовал тренировать способность описывать чувства на примере классической музыки. Выбрав произведение, человек в этой системе должен прислушаться к телесным ощущениям и назвать эмоцию.