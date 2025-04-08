Маск призвал воскресить домашнего мамонтенка после лютоволков

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Американский бизнесмен Илон Маск призвал создать домашнего мамонтенка после новостей о воскрешении "ужасных волков" (dire wolves), известных как лютоволки из сериала "Игра престолов".

"Пожалуйста, сделайте миниатюрного домашнего шерстистого мамонтенка", – написал Маск в соцсети X.

По сообщениям СМИ, воскресить вымерший более 12 тысяч лет назад вид волков удалось американской компании Colossal Biosciences. Двух самцов назвали Ромул и Рем, а самка получила имя Кхалиси в честь одной из главных героинь "Игры престолов".

Для процесса воскрешения лютоволков копании пришлось связаться с разными музеями в Штатах, чтобы получить образцы, содержащие ДНК вымерших животных. Ученые взяли клетки серого волка и провели 20 редактирований генома с учетом черт лютоволка. После эти клетки поместили в яйцеклетки домашних собак.

Масса волчат сейчас на 20–25% больше, чем масса их ближайшего сохранившегося вида – серого волка, уточняли журналисты.