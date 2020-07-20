Психолог объяснил, как понимать собственные эмоции

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Социальный психолог Александр Шахов рассказал, что для человека естественно накопление негативных эмоций. Он объяснил, что следует соблюдать правила психогигиены. Об этом сообщают "Дни.ру".
По словам специалиста, в своей практике он часто сталкивается с тем, что люди не способны адекватно идентифицировать эмоции – пациенты либо не могут подобрать подходящее название, либо им не удается описать сопутствующее ощущение.
"В моей практике 9 из 10 клиентов в той или иной степени имеют признаки алекситимии. Буквально название этого состояния означает "без слов для чувств". Если немного адаптировать перевод – "нет слов для названия чувств", – заявил Шахов.
Специалист посоветовал в момент эмоционального переживания прислушаться к телесным ощущениям. Обратить внимание необходимо на участки в области горла, плеч, груди, живота. Кроме того, требуется оценить амплитудные ощущения, такие как тяжесть-легкость или жар-холод.
Затем Шахов предлагает вслух произнести, какая эмоция соответствует этому ощущению, – радость, предвкушение, смущение, скука, тоска, злость и так далее.
Психолог посоветовал тренировать способность описывать чувства на примере классической музыки. Выбрав произведение, человек в этой системе должен прислушаться к телесным ощущениям и назвать эмоцию.
Психолог семейного центра "Печатники" Ольга Апалькова ранее рассказала, что в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса люди обратили внимание на то, что раньше считалось незначительным. По ее мнению, люди станут внимательнее относится как к собственным, так и к чужим чувствам.
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