Психолог рассказала, что изменится в поведении россиян после пандемии коронавируса

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Психолог семейного центра "Печатники" Ольга Апалькова рассказала, что изменится в сознании россиян после пандемии коронавируса, сообщает Агентство "Москва".

Она отметила, что в связи с режимом самоизоляции люди обратили внимание на то, что раньше считалось незначительным. Апалькова заявила, что сейчас можно составить представление о том, что изменится в поведении и восприятии россиян по завершении пандемии коронавируса.

"Сегодня смело можно представить изменения, которые произойдут в сознании и отношении людей после окончания периода самоизоляции. Это ответственное отношение к происходящему в жизни, больше никаких надежд на привычный авось; внимательное отношение к здоровью, своевременное прохождение диспансеризации, ранняя диагностика и лечение заболеваний; расширение круга интересов: общение с друзьями, поиск новых хобби и увлечений", – отметила Апалькова.

Она добавила, что после пандемии COVID-19 россияне станут больше общаться, а также захотят чаще пребывать в хорошем настроении. Кроме того, Апалькова отметила, что люди будут искать новые увлечения. Также психолог подчеркнула, что по окончании режима самоизоляции россияне будут бережнее относиться к деньгам и чаще будут интересоваться денежными накоплениями и инвестициями.

Апалькова рассказала и о грядущих изменениях в отношении россиян к семейным ценностям. Она отметила, что после пандемии коронавируса люди захотят больше времени проводить вместе и заботиться друг о друге.

"Главный вывод, который мы сделали из нынешней ситуации, – трудности сплотили, сделали нас сильнее, позволили больше времени провести с семьей и детьми. Они дали возможность раскрыть в себе новые ресурсы, провести работу над ошибками и осознать ценность человеческого общения, заботы и любви", – сказала Апалькова.

Ранее психолог Арина Липкина рассказала об изменениях в социальном поведении россиян после снятия режима самоизоляции. Она также подчеркнула, что люди пересмотрят свое отношение к семейным ценностям и будут внимательнее относиться к своим родственникам.