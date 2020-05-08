Психолог рассказала, что изменится в поведении россиян после пандемии коронавируса

Фото: depositphotos/mizar_219842
Психолог семейного центра "Печатники" Ольга Апалькова рассказала, что изменится в сознании россиян после пандемии коронавируса, сообщает Агентство "Москва".
Она отметила, что в связи с режимом самоизоляции люди обратили внимание на то, что раньше считалось незначительным. Апалькова заявила, что сейчас можно составить представление о том, что изменится в поведении и восприятии россиян по завершении пандемии коронавируса.
"Сегодня смело можно представить изменения, которые произойдут в сознании и отношении людей после окончания периода самоизоляции. Это ответственное отношение к происходящему в жизни, больше никаких надежд на привычный авось; внимательное отношение к здоровью, своевременное прохождение диспансеризации, ранняя диагностика и лечение заболеваний; расширение круга интересов: общение с друзьями, поиск новых хобби и увлечений", – отметила Апалькова.
Она добавила, что после пандемии COVID-19 россияне станут больше общаться, а также захотят чаще пребывать в хорошем настроении. Кроме того, Апалькова отметила, что люди будут искать новые увлечения. Также психолог подчеркнула, что по окончании режима самоизоляции россияне будут бережнее относиться к деньгам и чаще будут интересоваться денежными накоплениями и инвестициями.
Апалькова рассказала и о грядущих изменениях в отношении россиян к семейным ценностям. Она отметила, что после пандемии коронавируса люди захотят больше времени проводить вместе и заботиться друг о друге.
"Главный вывод, который мы сделали из нынешней ситуации, – трудности сплотили, сделали нас сильнее, позволили больше времени провести с семьей и детьми. Они дали возможность раскрыть в себе новые ресурсы, провести работу над ошибками и осознать ценность человеческого общения, заботы и любви", – сказала Апалькова.
Ранее психолог Арина Липкина рассказала об изменениях в социальном поведении россиян после снятия режима самоизоляции. Она также подчеркнула, что люди пересмотрят свое отношение к семейным ценностям и будут внимательнее относиться к своим родственникам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: