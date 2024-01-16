Психиатр рассказал, что самые тяжелые психические болезни стартуют в молодом возрасте

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Самые тяжелые психические болезни начинаются в молодом возрасте, сообщил сайту "Комсомольской правды" эксперт по доказательной медицине, врач-психиатр Артем Гилев.

Он подчеркнул, что речь идет о таких расстройствах, как шизофрения и биполярное аффективное расстройство (БАР). В основном они начинаются до 30 лет. Людей же старше 40 и тем более 50–60 лет, которым бы впервые поставили диагноз "шизофрения", практически нет.

"Так что пик выявляемости наиболее серьезных психических заболеваний действительно приходится на 16–17 или 25–30 лет. Это объясняется и генетикой, и особенностями механизма развития таких болезней", – сообщил специалист.

Что же касается самых распространенных расстройств, таких как депрессия и тревожность, они, по словам психиатра, от возраста напрямую не зависят. Основную роль в этом случает играет обстановка в стране и в мире.

Гилев пояснил, что если в жизни человека много стрессов, сложные экономические условия, то количество таких расстройств заметно растет, как это происходит сейчас.

Еще одним важным фактором врач назвал генетику. Он отметил, что определенные "поломки" в генах способствуют развитию депрессивных и тревожных расстройств, однако стартуют эти заболевания именно из-за внешних условий, социальных потрясений и кризисов. Также это происходит после эпидемий.

"Например, уже известно, что почти у четверти переболевших COVID-19 впервые появляются те или иные психические нарушения. А у четверти тех, кто уже имел тревожные, депрессивные расстройства и другие психические заболевания, после коронавируса они заметно обостряются", – добавил Гилев.

Он также рассказал, что в старшем возрасте выше риск нейродегенеративных заболеваний – болезней Альцгеймера, Паркинсона, сосудистой деменции. При этом устойчивость к нервным, тревожным расстройствам больше зависит от того, сколько стрессов перенес человек. По словам специалиста, каждое новое нервное потрясение оставляет свой след.

"Действует принцип накопления и перехода количества в качество. Плюс играет роль генетическая предрасположенность, те самые "поломки" в генах. Словом, вполне возможно, что пожилой человек, у которого в жизни было меньше травмирующих обстоятельств и "лучше" генетика, окажется психически гораздо устойчивее, чем 30-летний со сложной судьбой", – заключил психиатр.

Ранее стало известно об увеличении числа россиян, которые обращаются за психологической помощью на фоне повышения уровня тревоги в обществе.

В исследовании поучаствовали 2 068 врачей и работников среднего медицинского персонала со всех российских регионов. Около 88,5% медиков высказались за бесплатное предоставление психологической помощи в поликлиниках.



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