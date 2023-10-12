Спасение – в темноте: ученые доказали, что свет ночью способен свести с ума

Масштабное исследование, в котором приняли участие почти 87 тысяч человек, показало, что повышенное воздействие света ночью увеличивает риск возникновения психических проблем, таких как тревога и биполярное расстройство. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



О том, что свет способен влиять на психику, ученые подозревали довольно давно. Существовали, например, полушутливые графики зависимости национального темперамента от количества солнечных дней в году. Жители теплых стран в них ожидаемо назывались расслабленными и доброжелательными, а обитатели заполярных территорий – хмурыми и нелюдимыми. Примеряя эти соотношения на собственных знакомых, скажем, из Краснодара и Мурманска, мы соглашались: да, пожалуй, в этом что-то есть. Но научных данных, подтверждающих теорию, до сих пор не существовало.

Несколько лет назад тема обрела второе дыхание, при этом немного сменив аспект. Множество научных и технических изданий начали публиковать материалы о том, что синяя составляющая спектра света, который излучают смартфоны и ноутбуки, способна нарушать циркадные ритмы, мешая здоровому сну. Шум поднялся такой, что производители даже начали встраивать в гаджеты функцию "ночной режим". Она смещает свет от дисплеев в красную часть спектра. Теперь практически каждое устройство, выпускаемое сегодня, обладает этой функцией. Даже несмотря на то что недавно физиологи опровергли миф о "синем свете". Последние назвали эту историю маркетинговой уловкой.

Тем не менее понимание, что свет влияет на здоровье, все равно осталось. Но как именно и в каких пределах – ответов так и не было. Чтобы хотя бы приблизиться к объяснению проблемы, группа австралийских ученых под руководством профессора Шона Кейна из Школы психологических наук Университета Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне провела крупнейшее в истории исследование влияния света на психологию человека. Были тщательно изучены данные анонимных добровольцев – поучаствовать вызвались 86 772 человека. Биологи провели перекрестный анализ графиков освещенности, сна, физической активности и психического здоровья. По большому счету это был статистический эксперимент. Исследователи просто сопоставили данные так, как до них не делал никто. И результаты полностью подтвердили давние подозрения ученых.



Оказалось, те, кто вынужден часто проводить ночи при свете (как искусственном, так и естественном), существенно рискуют своим психическим здоровьем. Вероятность возникновения депрессии у них увеличилась на 30%. Примерно на столько же выросла угроза психозов, биполярных и даже посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). В группе риска, например, вахтовые рабочие и специалисты, трудящиеся в ночные смены. Кроме того, жители регионов с полярным днем и так далее. При этом у тех, кто получает в дневные часы большое количество солнечных лучей, риск возникновения психических расстройств снизился на 20%.

По результатам исследования физиологи настоятельно рекомендовали проводить днем много времени на свету, а ночью, наоборот, снижать освещение до минимальных значений. Эта простая и понятная каждому практика может стать эффективным немедикаментозным средством уменьшения серьезных проблем с психическим здоровьем. Косвенно же эти выводы подтверждают шутливую теорию, с которой мы начали: краснодарцы, проводящие большую часть жизни при ярком солнце, могут оказаться более спокойными и открытыми, чем мурманчане, живущие при очень коротком световом дне. Хотя…

