Сила – в таблетке? Ученые создали препарат, который может заменить тренировки

Исследователи из Университета Флориды разработали препарат, оказывающий на мышцы такое же воздействие, как и аэробные физические упражнения. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Не секрет, что большинство мечтает обладать красивым спортивным телом, не прибегая к изнуряющим тренировкам. Но, к сожалению, до последнего времени накачать мышцы и сжечь жир можно было только одним способом – занимаясь спортом. При этом очень многие из нас не в силах заставить себя пойти в зал или на беговую дорожку – не хватает свободного времени, нет лишних денег на абонемент, да и просто лень. Мы грезим о "волшебной таблетке", которая сделает нас атлетами без каких-либо физических нагрузок. И, судя по всему, человечество стало на шаг ближе к воплощению этой мечты.

Ученые давно знали, что спорт оказывает влияние на организм на биохимическом уровне. Отжимания, бег или упражнения с гантелями запускают в теле цепочки реакций, заставляющих мышцы находиться в тонусе, а жировые клетки – распадаться. Часть из этих реакций удается запустить с помощью синтезированных препаратов – их называют "агонистами", "миметиками" или даже "имитаторами спорта". Эти вещества способны связываться с рецепторами клеток и активировать их, подменяя работу естественных медиаторов, модуляторов или гормонов.

Миметиков существует довольно много, некоторые из них применяют в медицине. Но самый большой список таких препаратов можно обнаружить в перечне запрещенных спортивных допингов. И причина не только в том, что их использование дает атлетам преимущество перед соперниками, но и в том, что у большинства из них есть побочные эффекты, наносящие организму вред. Вот почему исследователи постоянно ищут новые миметики, которые обладали бы всеми необходимыми плюсами и при этом не имели бы минусов.

Ученые из Флоридского университета обнаружили, что вещество, известное как SLU-PP-332, способно воздействовать на рецептор, который усиливает окисление жира, увеличивая расход энергии. Испытывая его на лабораторных мышах, страдающих от лишнего веса, биологи обнаружили, что у них активизировался естественный метаболизм – такой эффект обычно достигается интенсивными тренировками.



Грызуны, получавшие SLU-PP-332 два раза в день в течение месяца, набрали в 10 раз меньше жира, чем контрольная группа, которой этот препарат не давали. Кроме того, они потеряли около 12% массы тела без изменений в диете и физических нагрузках. Но и это еще не все: укрепив сердечные мышцы, вещество в полтора раза увеличило дистанцию, которое мыши могут пробежать без усталости. Когда же грызунам стали давать избыточное количество пищи, то члены группы "с препаратом" набрали всего по 0,5 грамма жира, а те, что без него, – по 5 граммов.

Эксперименты показали, что SLU-PP-332 повышает энергопотребление у мышечных клеток и переводит его с окисления глюкозы на окисление жирных кислот. То есть это вещество запускает в организме ту же биохимическую программу, которую обычно индуцируют аэробные упражнения. Препарат преимущественно воздействует на скелетные мышцы, и незначительно – на другие ткани. У мышей с лишним весом он снижает жировую массу и повышает толерантность к глюкозе, а значит, существует возможность его применения при различных метаболических расстройствах. Например, ожирении и сахарном диабете второго типа.

Авторы разработки планируют продолжать исследования. Они хотят усилить воздействие SLU-PP-332 на организм, а также подробнее изучить возможные негативные эффекты от его применения. До испытаний на людях еще очень далеко, но мы все равно будем надеяться, что когда-нибудь появятся те самые "волшебные фитнес-таблетки", принимая которые любой сможет прийти в великолепную физическую форму без дополнительных усилий.

Хотя…