Врачи заявили о необходимости расширения психологической помощи россиянам

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Число россиян, которые обращаются за психологической помощью на фоне повышения уровня тревоги в обществе, увеличивается. Поэтому нужно расширять программу психологической помощи населению, пишет "Газета.ру" со ссылкой на опрос сервиса Vrachu.ru.

Отмечается, что в исследовании поучаствовали 2 068 врачей и работников среднего медицинского персонала со всех российских регионов. Около 88,5% медиков высказались за бесплатное предоставление психологической помощи в поликлиниках.

Однако 6,7% респондентов заявили, что не уверены в необходимости данной помощи. Еще 4,7% считают, что выделяемые на этот проект средства можно потратить на другие цели.

Аналитики выяснили, что 65,9% врачей и медсестер не знали об открытии с 1 июля кабинетов медико-психологического консультирования. Еще 17,2% участников опроса поделились, что в их поликлинике психолога нет, но они слышали об открытии кабинета в другом медицинском учреждении своего региона. Также 16,9% сказали, что такую услугу стали недавно оказывать в их медицинском учреждении.

Большинство респондентов (83%) ответили "однозначно да" на вопрос, нужно ли расширять программу психологической помощи населению. Они считают, что это продиктовано сложившимися обстоятельствами.

О том, что сначала стоит решить иные проблемы здравоохранения, а после этого заниматься психологической помощью, заявили 10% опрошенных. У 7% нет четкого мнения по этому вопросу.

С 1 июля 2023 года вступил в силу приказ Минздрава России о порядке оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Этот документ позволил предоставлять психологическую помощь гражданам России в поликлиниках по ОМС.

Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко подтвердил, что психологи в поликлиниках начали работать во всех регионах России. Данный вопрос внедрения работы находится на контроле, уточнил он.

Также в Минпросвещения РФ сообщили о разработке портала для психологической помощи школьникам в режиме онлайн. К концу года каждый школьник сможет в закрытом режиме получить профессиональную консультацию психолога.

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