Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 11:09

Общество

Минздрав заявил, что психологи в поликлиниках начали работать во всех регионах

Фото: 123RF/latkun

Психологи в поликлиниках начали работать во всех регионах России. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Абсолютно... Данный вопрос внедрения работы находится на контроле", – передает РИА Новости его слова.

По словам Фисенко, в настоящее время оказание необходимой помощи организовано.

С 1 июля 2023 года вступил в силу приказ министерства здравоохранения России о порядке оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Этот документ позволил предоставлять психологическую помощь гражданам России в поликлиниках по ОМС.

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов 3 сентября сообщил о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

По его словам, полностью бесплатные препараты должны получать люди с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями.

В России предложили бесплатно выдавать лекарства по ОМС – СМИ

Читайте также

медицинаобщество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика