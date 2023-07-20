Минздрав РФ планирует включить затраты на ОМС в стоимость платных медицинских услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минздрав предложил включить затраты государственных клиник по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в стоимость платных медицинских услуг, сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, инициатива Минздрава касается всех государственных клиник и частных медучреждений, которые работают в системе ОМС, но оказывают и платные медуслуги. Журналисты подчеркнули, что к коммерческим клиникам, которых коснется проект, в частности, относятся больницы сетей "Мать и дитя" и "Медси".

Как отмечают эксперты, в результате такой меры цены на медицинские услуги могут вырасти на 7–20%. Гендиректор Eqiva Дарья Шубина спрогнозировала, что цены для конечного потребителя могут увеличиться на 7–8%. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, в свою очередь, заявил, что подорожание может составить 15–20%.

При этом уточняется, что платные услуги в государственных больницах стоят дешевле, чем в коммерческих клиниках. Как предположил президент Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций Илья Шилькрот, инициатива Минздрава связана с тем, что госклиники зачастую используют средства ОМС для покрытия расходов на платные услуги, занижая стоимость последних.

Одновременно с этим Шубина заявила, что государственные медучреждения часто используют доход от платных услуг на те нужды, на которые не хватает средств ОМС.

По информации Eqiva, в 2022 году объем платных медицинских услуг в крупнейших федеральных госклиниках сократился на 1,5%, а в региональных – на 12,5% в годовом выражении. Шубина выразила подозрение, что это означает переход части услуг в разряд теневых.

Ранее в Минздраве РФ разрешили жителям новых регионов не предъявлять полис ОМС для оказания медицинской помощи. Такая мера продлится до конца 2023 года. Вся медицинская помощь будет оказываться бесплатно, резюмировал глава Минздрава Михаил Мурашко.

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