В Минздраве заявили, что жителям новых регионов РФ можно не предъявлять полис ОМС

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Жители новых регионов РФ могут не предъявлять полис обязательного медицинского страхования (ОМС) для оказания медицинской помощи до конца этого года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

"В Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях предъявление медицинского полиса до конца года не требуется – медицинская помощь оказывается бесплатно", – поделился глава ведомства.

Ранее стало известно, что российский премьер Михаил Мишустин выделил почти 3 миллиарда рублей на поддержку промышленности в новых регионах государства. Согласно документу, докапитализация поможет обеспечить финансовую помощь предприятиям в форме льготных займов.

Кроме того, власти выделят свыше 3,2 миллиарда рублей на развитие спорта в новых регионах РФ. Вместе с этим кабмин одобрил долгосрочную программу социально-экономического развития присоединенных территорий.

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