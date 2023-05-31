Жители новых регионов РФ должны получить полисы ОМС до конца 2023 года – Голикова

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Жителей новых регионов РФ необходимо обеспечить полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) до конца 2023 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"До 31 декабря 2023 года все граждане новых регионов должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы полноценно с 1 января 2024 года вступить в систему обязательного медицинского страхования", – приводит РИА Новости слова Голиковой.

Как подчеркнула Голикова, выдача полисов ОМС в новых регионах является трудной задачей из-за продолжающихся боевых действий. Эта проблема пока не позволяет обеспечить желаемый охват, сказала она.

По словам вице-премьера, сейчас специалисты оценивают, смогут ли новые регионы полноценно перейти на систему ОМС с 1 января 2024 года. Оценка должна завершиться к 1 июля этого года. Голикова отметила, что в случае невозможности интеграции новых регионов в систему ОМС к 2024 году присоединенным субъектам будет необходимо дать еще один год.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Голикова также рассказала президенту о том, как прошла диспансеризация детей в новых регионах. Путин отметил организованность процесса. По его словам, это уже дает хорошие результаты.