Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых субъектах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом он заявил на совещании с правительством России, сообщает ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту о том, как прошла диспансеризация детей в новых регионах. Выслушав ее доклад, глава государства отметил, что мероприятия прошли достаточно организованно и уже дают хорошие результаты.

"На мой взгляд, нужно сделать еще один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения", – сказал Путин.

Он призвал правительство представить соответствующие предложения.

Ранее сообщалось, что больше 3,2 миллиарда рублей направят на развитие спорта в новых регионах России в 2023 году. До этого правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов.

В рамках этой программы планируется перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий, восстановление производственных фондов, а также формирование условий для дальнейшего роста благосостояния граждан.

