Россиянам рассказали о прибавках к пенсии и других изменениях с мая 2023 года

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В мае 2023 года в России вступят в силу ряд важных нововведений. В частности, они коснутся некоторых категорий пенсионеров, школьников и женщин в декрете.

Пенсии

С 1 мая право выдавать пенсии наличными на дому или в кассе закрепят только за "Почтой России".

До принятого закона этим занимались и другие компании. Однако в их работе иногда возникали проблемы, из-за которых пенсию не получалось доставить вовремя. Например, во время паводков у этих организаций не было денег на аренду специальной техники.

Уточняется, что получателям пенсии ничего делать не нужно, переход на новые правила будет автоматическим. Порядок выплат на карту никак не меняется, этим и дальше занимаются банки.

Кроме того, с 1 мая некоторым россиянам увеличат пенсии. В частности, прибавку получат летчики, если у них есть определенная выслуга лет. Для мужчин – это 25 лет, для женщин – не менее 20. Порог могут уменьшить на пять лет, если член летного экипажа перестал работать по состоянию здоровья. Также пенсии повысят бывшим шахтерам и сотрудникам горноспасательных частей.

Школьное питание

С 1 мая фирмы, которые занимаются школьным питанием, обязаны согласовывать с заказчиком меню для каждой возрастной группы. Это касается в том числе диетического рациона, если он нужен кому-то из учеников. Также с 1 мая правительство запретило исключать из меню горячее питание.

Доход в декрете

С 1 мая в центрах "Мой бизнес" запустят проект "Мама-предприниматель". Он продлится до 1 октября.

За это время по всей стране планируется обучить азам ведения бизнеса не менее полутора тысяч женщин с детьми или в декретном отпуске. На тренингах им расскажут, как работать с мотивацией и строить бизнес-план, обучат маркетингу и составлению портрета целевой аудитории.

Программа "Мама-предприниматель" работает в России 10 лет, за этот срок курсы прошли примерно семь тысяч жительниц страны.

Хранение биоматериала россиян

С 4 мая расширится список граждан, которые будут проходить обязательную геномную регистрацию. У них возьмут образцы ДНК и включат в специальную базу для хранения и дальнейшего использования.

По новому закону такую регистрацию начнут проходить подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений и те россияне, которые находятся под домашним арестом. Раньше процедура касалась только осужденных по тяжким и особо тяжким статьям, а также за правонарушения против половой неприкосновенности. Кроме того, в базу заносится образец ДНК неустановленных лиц, чей биоматериал взяли во время следствия.

Если гражданин получил право на реабилитацию или суд отменил его домашний арест, он может потребовать уничтожить свои биоматериалы.

Защита производителей

С 29 мая запретят использовать товарные знаки, которые могут ввести в заблуждение о месте изготовления продукции. Таким образом, законодатели защитили производителей и покупателей от подделок.

Например, ранее изготовителям адыгейского сыра пришлось в суде отстаивать исключительное право называть так свою продукцию. В итоге осенью 2020 года наименования "Сыр адыгейский" и "Новое имя адыгейского сыра" запретили использовать российским компаниям, которые зарегистрированы за пределами этого региона.

Временное расписание

В мае изменится расписание электричек на некоторых направлениях Московской железной дороги. За это время специалисты отремонтируют инфраструктуру, чтобы в будущем установить бесстыковые пути.

В частности, на станциях Железнодорожная и Москва-Пассажирская-Курская Горьковского направления работы пройдут до 27 мая. По этой причине ряд поездов не будут курсировать до платформ Фрязево, Электрогорск, Захарово, Крутое и Железнодорожная. Путевые работы на Казанском направлении проведут с 2 по 19 мая. Из-за этого поезда не будут ходить на участках Москва – Ипподром, Ипподром – Виноградово – Шиферная, 88-й километр – Пески – Голутвин.

За изменениями в расписании в режиме онлайн можно следить на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Также временный график движения электричек разместили на вокзалах и платформах.

