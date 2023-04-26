Расписание электричек на четырех направлениях МЖД изменится в конце апреля и мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание некоторых электропоездов на Горьковском, Курском, Рижском и Казанском направлениях Московской железной дороги (МЖД) будет изменено в конце апреля и мае. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

"Для комфорта и безопасности движения продолжаем ремонтировать инфраструктуру, формировать полотно под новые бесстыковые пути. В конце апреля и мае работы пройдут сразу на четырех направлениях", – отметила пресс-служба.

На Горьковском направлении начнут подготавливать земляное полотно под укладку пути на станциях Железнодорожная и Москва-Пассажирская-Курская с 29 апреля до 27 мая. Так, некоторые составы от Москвы перестанут ходить до станций Железнодорожная, Захарово, Крутое, Электрогорск и Фрязево.

"На Курском направлении с 29 апреля по 1 мая из-за смены стрелочных переводов на станции Царицыно некоторые поезда, в том числе диаметральных маршрутов на Рижское направление, выведут из расписания", – говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что на Казанском направлении с 2 по 19 мая начнутся путевые работы на таких участках, как Шиферная – Пески, Шилово – Шелухово, Кораблино – Ряжск-1 и Кораблино – Чемодановка. В связи с этим ряд поездов не будет ходить на участках Москва – Ипподром, Ипподром – Виноградово – Шиферная, 88 километр – Пески – Голутвин.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что беспилотные поезда "Ласточка" планируют запустить на маршрутах Московского центрального кольца (МЦК) в 2024 году. По его словам, компания уже не первый год работает над запуском новейшего транспорта. Так, в апреле этого года машинист смог дистанционно управлять сразу двумя электропоездами в рамках эксперимента на МЦК.