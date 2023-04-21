Рижский вокзал временно закроет доступ для пассажиров

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Рижский вокзал временно приостанавливает работу с пассажирами. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.

Отмечается, что доступ в некоторые помещения вокзала, такие как зал ожидания, кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт, будет закрыт для пассажиров в период с 24 апреля по 31 августа.

При этом детский центр "Паровозик Рижик" и выставочный комплекс РЖД продолжат работу в обычном режиме.

"На самом деле москвичи и гости столицы приостановки работы вокзала даже не заметят, так как еще с 1 марта весь пассажиропоток был перенаправлен на станцию Рижская МЦД-2", – указано в сообщении.

В компании добавили, что на станции Москва-Рижская для дальнейшего запуска четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) будет проведена реконструкция путевой и пассажирской инфраструктуры, возведены две новые платформы для пригородных электричек и павильон с турникетами и кассами.

Здание вокзала вновь откроется для пассажиров 1 сентября, резюмировали в РЖД.

Ранее столичный Дептранс сообщал об изменениях в расписании поездов в ночь с 24 на 25 и с 25 на 26 апреля на МЦД-2. Часть поездов отменят, еще у части электричек изменится количество остановок на участке от Подольска до Царицына.

