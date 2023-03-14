ГД приняла закон о доставке наличных пенсий только "Почтой России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, предусматривающий доставку пенсий, выплачиваемых наличными средствами, только "Почтой России". Об этом сообщил один из авторов закона, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По словам депутата, 10,4 из 11,9 миллиона получающих пенсию наличными обслуживаются почтой. Еще 1,5 миллиона человек получают выплаты альтернативными доставщиками, "забирающими самые выгодные участки работы: в крупных городах, где минимальные трудозатраты", сообщил депутат.

"Социальная нагрузка по доставке пенсий в труднодоступные населенные пункты остается на господрядчике. Кроме того, когда случались экстренные ситуации – наводнения, другие ЧС, – "альтернативщики" просто исчезали, ведь это зачастую ООО с уставным капиталом до 10 тысяч рублей", – приводит слова политика "Интерфакс".

В подобных случаях, уточнил Хинштейн, обязательства ложились на почту. Чаще всего ситуации происходили в Приморье, Амурской и Иркутcкой областях. На фоне этого подобная инициатива позволит минимизировать существующие затраты по доставке пенсий в сельской и труднодоступной местности и обеспечить бесперебойную доставку выплат.

Помимо этого, в законопроекте прописана отмена идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей в специально оговоренных случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры для завершения мероприятий по формированию "Почты России".

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что новую пенсионную реформу в ведомстве не обсуждают.

Подобным образом министр ответил на вопрос заместителя руководителя КПРФ Николая Коломейцева о возможном возврате в РФ к прежнему пенсионному возрасту. По словам Котякова, возраст и порядок расчета выплат останутся прежними.



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