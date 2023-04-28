Правительство утвердило долгосрочную программу развития новых регионов – Мишустин

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Он отметил, что в рамках этой программы планируется перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий, восстановление производственных фондов, а также формирование условий для дальнейшего роста благосостояния граждан.

По словам Мишустина, предстоит практически заново сформировать системы образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и спорта. Он добавил, что ряд важных законодательных актов уже принят. В данный момент необходимо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы могли стать единым целом со всем государством.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин определил статус жителей новых регионов, которые не имеют гражданства РФ. Указом президента утверждается, что эти граждане имеют право постоянно проживать на территории новых субъектов.

До этого глава государства сообщил, что в новых регионах России уже идет работа по восстановлению социальной сферы, в том числе системы здравоохранения. Путин поручил Минздраву РФ и впредь уделять особое внимание решению этой задачи.

Путин заявил о необходимости помочь аграриям в новых регионах России