Путин утвердил порядок проживания в РФ жителей новых регионов без гражданства

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Владимир Путин определил статус жителей новых регионов, которые не имеют гражданства РФ. Соответствующий указ главы государства был размещен на портале правовой информации.

В тексте документа отмечается, что граждане Украины, Донецкой или Луганской народных республик, а также лица без гражданства признаются с 30 сентября 2022 года постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства. Речь идет о тех, кто постоянно проживал в это время в новых регионах или выехал в Россию, в том числе через территорию других стран, а также заявил о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство, не принес присягу гражданина РФ или отказался от ее принесения.

Указом президента утверждается, что эти граждане имеют право постоянно проживать на территории новых субъектов. В тексте также говорится, что это право подтверждает документ о постоянном проживании в России иностранного гражданина или лица без гражданства до 1 июля следующего года.

Те, кто входит в эту категорию граждан, могут подать запрос на получение вида на жительство. Им нужно будет показать документы и пройти процедуру дактилоскопической регистрации.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию Вооруженных сил России, а также за деятельность, которая угрожает национальной безопасности страны.

Конституционный комитет Совфеда одобрил инициативу. Закон предусматривает сокращение количества требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Также инициатива расширяет полномочия президента по определению людей, которые могут претендовать на упрощенное получение гражданства.

Согласно документу, человек будет иметь право обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы нацбезопасности.



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