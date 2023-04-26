Совфед одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ

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Сенаторы Совета Федерации РФ одобрили закон о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию Вооруженных сил России, а также за деятельность, которая угрожает национальной безопасности страны.

Конституционный комитет Совфеда одобрил инициативу. Закон предусматривает сокращение количества требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Также инициатива расширяет полномочия президента по определению людей, которые могут претендовать на упрощенное получение гражданства.

Согласно документу, человек будет иметь право обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы нацбезопасности. Думские депутаты уже одобрили поправку о принятии в российское гражданство иностранца, который заключил с ВС РФ контракт на срок не менее одного года.

Получить гражданство по упрощенной схеме также смогут ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти. Кроме того, согласно документу, предполагается убрать требование об одобрении второго родителя, который является иностранным гражданином.

Согласно поправкам, принятым в первом чтении, лишение гражданства предусматривалось за терроризм, тяжкие преступления против страны, а также преступления в области оборота наркотиков и подделку документов. Новыми поправками предлагается лишать приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ВС РФ и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.

Помимо этого, гражданство можно потерять за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь госслужащего, за организацию вооруженного мятежа, помощь диверсантам и обучение в целях диверсионной деятельности.

18 апреля стало известно, что Госдума одобрила поправку о лишении гражданства за угрозу национальной безопасности России. Обновленная информация будет внесена в статью "Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации".